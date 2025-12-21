«Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА в гостевом матче

«Динамо» в серии буллитов победило ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0 Б. Игра прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Единственный буллит реализовал нападающий Артем Ильенко.

За матч хозяева нанесли 27 бросков в створ ворот соперника, на счету гостей 13 бросков в створ.

«Динамо» набрало 50 очков за 37 матчей и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА — 41 очко после 38 игр и восьмая строчка.

Следующий матч бело-голубые проведут на выезде против минского «Динамо», а красно-синие в гостях сыграют с «Северсталью». Обе встречи пройдут во вторник, 23 декабря.