«Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА в гостевом матче
«Динамо» в серии буллитов победило ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0 Б. Игра прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.
Единственный буллит реализовал нападающий Артем Ильенко.
За матч хозяева нанесли 27 бросков в створ ворот соперника, на счету гостей 13 бросков в створ.
«Динамо» набрало 50 очков за 37 матчей и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА — 41 очко после 38 игр и восьмая строчка.
Следующий матч бело-голубые проведут на выезде против минского «Динамо», а красно-синие в гостях сыграют с «Северсталью». Обе встречи пройдут во вторник, 23 декабря.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|12
|4
|25
|2
|Нефтехимик
|15
|8
|7
|18
|3
|Амур
|14
|8
|6
|17
|4
|Салават Юлаев
|15
|8
|7
|17
|5
|Барыс
|14
|8
|6
|16
|6
|Ак Барс
|15
|7
|8
|15
|7
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|8
|Сибирь
|15
|5
|10
|13
|9
|Адмирал
|14
|5
|9
|13
|10
|Авангард
|13
|6
|7
|12
|11
|Трактор
|13
|5
|8
|10
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|ЦСКА
|14
|11
|3
|22
|3
|Торпедо НН
|14
|9
|5
|19
|4
|Северсталь
|14
|8
|6
|18
|5
|Шанхай Дрэгонс
|12
|8
|4
|17
|6
|Динамо Мн
|15
|6
|9
|17
|7
|СКА
|13
|8
|5
|17
|8
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|9
|Динамо М
|16
|6
|10
|14
|10
|Сочи
|14
|3
|11
|6
|11
|Лада
|15
|1
|14
|6
Результаты / календарь
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
|13.10
|19:00
|Северсталь – СКА
|- : -
Новости