Московское «Динамо» победило ЦСКА, одержав четвертую победу подряд

Московское «Динамо» на выезде обыграло ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу бело-голубым принесли голы Егора Римашевского, Никиты Гусева и Ивана Муранова. Последний также отметился голевой передачей. В концовке в пустые ворота забил Седрик Пакетт.

Шайбы армейцев забросили Колби Уильямс и Антон Слепышев.

«Динамо» (70 очков после 50 матчей) одержало четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. У ЦСКА прервалась серия из четырех побед кряду. Армейцы с 56 очками идут шестыми на «Западе» после 49 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Римашевский — 2 (Муранов, Миронов), 5:10 — 0:1. Гусев — 18 (бол., О`Делл), 14:01 — 0:2. Муранов — 5 (Михайлов, Никонов), 24:53 — 0:3. Уильямс — 1 (Слепышев, Светлаков), 28:13 — 1:3. Слепышев — 6 (Каменев, Григоренко), 59:08 — 2:3. Пакетт — 15 (п.в., Менелл, Моторыгин), 59:45 — 2:4.

Вратари: Гамзин (58:25 — 59:08, 59:17 — 59:45) — Моторыгин.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 41 (11+20+10) — 33 (15+9+9).

Судьи: Морозов, Юдаков.

11 января. Москва. «ЦСКА Арена». 7678 зрителей.