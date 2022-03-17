ЦСКА победил московское «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

ЦСКА победил московское «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе ЦСКА отличились Константин Окулов, Семен Панкратов и Антон Слепышев. У «Динамо» шайбы забросили Богдан Якимов и Вадим Шипачев.

Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 19 марта на «ЦСКА Арене». Начало — в 17:00 по московскому времени.

КХЛ

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1/2 финала конференций. Запад. Первый матч

ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Окулов — 4 (Каменев), 13:34 — 1:0. Якимов — 1 (Муранов, Тринеев), 32:55 — 1:1. Панкратов — 1 (Абрамов, Мингачев), 42:13 — 2:1. Слепышев — 2 (Карнаухов, Гилмор), 49:38 — 3:1. Шипачев — 2 (Клинкхаммер), 59:23 — 3:2.

Вратари: Федотов — Бочаров (58:33).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (9+12+18) — 17 (4+6+7).

Судьи: Наумов, Фатеев.

17 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 4653 зрителя.

Счет в серии: 1-0.