«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби
«Динамо» победило ЦСКА рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В составе бело-голубых забивали нападающие Александр Скоренов и Якоб Лилья.
Автором единственного гола ЦСКА стал форвард Сергей Плотников.
«Динамо» одержало пятую победу подряд. Команда идет на пятой строчке в Западной конференции, набрав 57 очков.
ЦСКА потерпел второе поражение подряд, оставшись на третьей строчке (57 очков).
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ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Скоренов — 6 (бол., Мартынов, Менелл), 2:30 — 0:1. Лилья — 8 (Миронов), 23:00 — 0:2. Плотников — 11 (Окулов, Нестеров), 23:35 — 1:2.
Вратари: Шарыченков (58:58) — Коновалов.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 23 (6+6+11) — 27 (13+8+6).
Судьи: Наумов, Оленин.
26 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».
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