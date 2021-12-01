ЦСКА будет разбирать ситуацию с баннером и кричалкой про Fаn ID на фанатской трибуне

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с размещением баннера на трибуне во время матча с «Металлургом» (6:4).

Во время матча чемпионата КХЛ 30 ноября болельщики армейцев разместили баннер «Фанат не преступник», а также скандировали фразу «Нам не нужен Fаn ID». Во втором периоде почти все фанаты покинули матч.

«Ребята вывесили этот баннер, поддержали в том числе и футбольных болельщиков в связи с тем матчем (ЦСКА — «Зенит»). Естественно, это наказуемо, и в связи с этим те, кто этот баннер повесил, быстренько удалились, чтобы в дальнейшем не испытывать никаких проблем, — сказал Есмантович ТАСС. — Основная часть наших болельщиков, пришедших на фанатскую трибуну, были внизу и никуда не расходились. Такие вещи бывают, будем эту ситуацию решать вместе с нашими болельщиками».

Матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» прошел в воскресенье на «ВЭБ Арене» (2:0). В конце игры болельщики армейцев устроили фаер-шоу. После окончания матча сотрудники полиции и ОМОН начали массово задерживать фанатов.