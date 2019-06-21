ЦСКА будет играть на "финской" площадке в сезоне-2019/20

ЦСКА стал очередным клубом КХЛ, который внес изменения в размер площадки на домашней арене.
Как сообщает официальный сайт армейцев, ширина площадок сократится до 28 метров, длина останется неизменной – 60 метров.
– Уменьшение размеров площадки позволит повысить зрелищность игры и ее динамику. К тому же, игроки армейских команд, являющиеся кандидатами в сборные России, получат бесценную практику, ведь по решению ИИХФ со следующего сезона чемпионаты мира по хоккею будут также проходить на площадках уменьшенных размеров, – говорится в заявлении.
Хоккейный клуб ЦСКА, а также его молодежная команда «Красная Армия» и фарм-клуб «Звезда», выступающий в ВХЛ, в предстоящем сезоне будут проводить домашние матчи на площадках уменьшенного размера.https://t.co/LsZjb6r8V7 pic.twitter.com/NH6STzIw5h— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 21 июня 2019 г.