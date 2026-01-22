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22 января, 23:28

ЦСКА — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова

ЦСКА победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0. Игра прошла 22 января на «ЦСКА Арене» в Москве.

Единственный гол за полторы минуты до конца матча забил защитник команды хозяев Никита Охотюк.

ЦСКА с 56 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Барыс» с 39 очками располагается на десятой строчке «Востока».

Армейцы 26 января примут «Северсталь», а казахстанская команда 24 января сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

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