ЦСКА — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0. Игра прошла 22 января на «ЦСКА Арене» в Москве.

Единственный гол за полторы минуты до конца матча забил защитник команды хозяев Никита Охотюк.

ЦСКА с 56 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Барыс» с 39 очками располагается на десятой строчке «Востока».

Армейцы 26 января примут «Северсталь», а казахстанская команда 24 января сыграет на выезде с «Нефтехимиком».