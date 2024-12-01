ЦСКА — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ
ЦСКА дома победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.
ЦСКА набрал 39 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Барыс» с 21 очком — на 11-й строчке «Востока».
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|Спартак
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|12
|44
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
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|Витязь
|31
|13
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|29
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|30
|11
|19
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|32
|21
|11
|46
|2
|Сал. Юлаев
|30
|20
|10
|42
|3
|Автомобилист
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|33
|15
|18
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|31
|6
|25
|15
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6.12
|1.12
|14:00
|
Авангард – Северсталь
|2 : 4
|1.12
|17:00
|
ЦСКА – Барыс
|3 : 1
|1.12
|17:00
|
Куньлунь РС – Динамо М
|4 : 5 ОТ
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