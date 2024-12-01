ЦСКА — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА дома победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

ЦСКА набрал 39 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Барыс» с 21 очком — на 11-й строчке «Востока».