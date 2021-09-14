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ЦСКА проиграл на своем льду «Барысу», ведя в счете 2:0

21:51
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ЦСКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Москвичи уступили со счетом 3:6.

Причем после первого периода красно-синие вели со счетом 2:0.

В составе «Барыса» дубль сделал лидер команды Даррен Дитц.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:6 (2:0, 0:1, 1:5)

Голы: Нестеров — 1 (бол., Слепышев, Плотников), 10:13 — 1:0. Слепышев — 2, 12:12 — 2:0. Валк — 2 (Мартинссон, Лилья), 30:25 — 2:1. Берглунд — 1 (Савицкий, Асетов), 41:46 — 2:2. Дитц — 1 (бол., Савицкий, Михайлис), 42:25 — 2:3. Дитц — 2 (бол., Михайлис), 43:34 — 2:4. Гуськов — 3 (бол., Валльмарк, Нестеров), 44:28 — 3:4. Асетов — 2 (Алсинг, Мартинссон), 50:54 — 3:5. Лилья — 3 (п.в., Валк), 59:59 — 3:6.

Вратари: Рейдеборн (59:19 — 59:59) — Бояркин (Ортио, 12:12).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 26 (5+10+11) — 23 (7+6+10).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

14 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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