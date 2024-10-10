ЦСКА — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» добился победы над ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 (Б).

Видео лучших моментов игры опубликовано в официальной группе КХЛ в соцсети ВКонтакте.

В следующем матче армейцы сыграют в гостях с минским «Динамо» 15 октября, а екатеринбуржцы 12-го числа встретятся на выезде со СКА.