Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

ЦСКА — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

ЦСКА и «Автомобилист» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЦСКА и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 10 октября. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Показывать игру в прямом эфире будут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляцию организует онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Основный события и результат встречи ЦСКА — «Автомобилист» можно найти в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА в 14 матчах набрал 17 очков, «Автомобилист» — 18 очков в 14 играх.

ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
World Aquatics может разрешить нейтральным пловцам участвовать в эстафетах
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Популярное видео
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 24
2 Спартак 13 8 5 18
3 ЦСКА 15 7 8 18
4 Торпедо 14 8 6 17
5 СКА 14 8 6 17
6 Северсталь 14 8 6 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Витязь 14 7 7 14
9 Динамо М 14 6 8 13
10 Куньлунь РС 14 5 9 11
11 Сочи 14 5 9 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 13 9 4 20
2 Автомобилист 15 9 6 20
3 Сибирь 14 8 6 17
4 Нефтехимик 14 7 7 17
5 Ак Барс 12 8 4 16
6 Металлург Мг 15 7 8 14
7 Сал. Юлаев 11 7 4 14
8 Адмирал 13 6 7 14
9 Лада 14 5 9 12
10 Авангард 14 5 9 11
11 Амур 13 4 9 10
12 Барыс 15 3 12 7
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
10.10 17:00
Металлург Мг – Торпедо
 4 : 5
10.10 17:00
Барыс – Авангард
 1 : 0
10.10 19:30
ЦСКА – Автомобилист
 3 : 4 Б
10.10 19:30
Спартак – Сал. Юлаев
 2 : 5
10.10 19:30
Сочи – Витязь
 2 : 3 ОТ
10.10 19:30
СКА – Динамо Мн
 2 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости