ЦСКА и «Автомобилист» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ

ЦСКА и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 10 октября. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Показывать игру в прямом эфире будут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляцию организует онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Основный события и результат встречи ЦСКА — «Автомобилист» можно найти в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА в 14 матчах набрал 17 очков, «Автомобилист» — 18 очков в 14 играх.