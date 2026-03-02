ЦСКА дома проиграл «Автомобилисту»

ЦСКА в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ проиграл «Автомобилисту» (0:1).

Единственную шайбу в первом периоде забросил форвард Семен Кизимов. Бывший нападающий армейцев Даниэль Спронг отдал голевую передачу и продлил свою результативную серию до 7 игр, в которых он набрал 11 (6+5) очков.

Вратарь гостей Владимир Галкин отбил 25 бросков.

Красно-синие (74 очка) занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Екатеринбурга (76) одержала четвертую победу подряд и располагается на четвертой строчке на «Востоке».

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