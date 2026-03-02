ЦСКА и «Автомобилист» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 2 марта. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Автомобилист» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 марта, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА Автомобилист

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-кинотеатр Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Обе команды провели по 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрали по 74 очка. 27 февраля москвичи победили «Шанхай Дрэгонс» со счетом 6:5ОТ, а екатеринбуржцы обыграли «Ак Барс» — 3:2Б.

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