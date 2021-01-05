ЦСКА уступил «Автомобилисту», Дацюк забил гол и реализовал решающий буллит
19:28
ЦСКА принимал «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости одолели соперника в серии буллитов — 2:1.
В составе «Авто» отличился нападающий Павел Дацюк. Теперь на счету 42-летнего форварда 28 (9+19) очков в 34 играх сезона.
Также он стал автором победного буллита.
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ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Дацюк — 9 (Макеев), 3:52 — 0:1. Соркин — 4 (Дальбек, Телегин), 13:31 — 1:1.
Победный буллит: Дацюк.
Вратари: Шарыченков — Коварж.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 31 (12+8+9+2) — 18 (5+7+6+0).
Судьи: Одиньш, Сидоренко.
5 января. Москва. «ЦСКА Арена».
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