ЦСКА уступил «Автомобилисту», Дацюк забил гол и реализовал решающий буллит

ЦСКА принимал «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости одолели соперника в серии буллитов — 2:1.

В составе «Авто» отличился нападающий Павел Дацюк. Теперь на счету 42-летнего форварда 28 (9+19) очков в 34 играх сезона.

Также он стал автором победного буллита.

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ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Дацюк — 9 (Макеев), 3:52 — 0:1. Соркин — 4 (Дальбек, Телегин), 13:31 — 1:1.

Победный буллит: Дацюк.

Вратари: Шарыченков — Коварж.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (12+8+9+2) — 18 (5+7+6+0).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

5 января. Москва. «ЦСКА Арена».