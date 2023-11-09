ЦСКА — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и «Авангард» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Москве и завершилась победой гостей — 6:4.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Авангард» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА в 28 матчах набрал 30 очков и расположился на 5-м месте на «Западе». «Авангард» провел столько же встреч и с 37 баллами идет на 4-й строчке на «Востоке».

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