ЦСКА – "Авангард": у Кубка Гагарина будет новый обладатель!

Определился второй финалист Кубка Гагарина-2019. Им стал ЦСКА, который в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции победил СКА (3:1, 4-3).

В финале московская команда встретится с "Авангардом". Ни армейцы, ни омичи ни разу не выигрывали Кубок Гагарина. Финальная серия начнется в субботу, 13 апреля, в Москве.

"Авангард" в финале сезона-2011/12 уступил московскому "Динамо", а ЦСКА в 2016 году проиграл магнитогорскому "Металлургу", а в 2018-м – "Ак Барсу".

Чемпионы и финалисты Кубка Гагарина

Сезон Чемпион Финалист 2008/09 Ак Барс Локомотив 2009/10 Ак Барс ХК МВД 2010/11 Салават Юлаев Атлант 2011/12 Динамо Авангард 2012/13 Динамо Трактор 2013/14 Металлург Мг Лев 2014/15 СКА Ак Барс 2015/16 Металлург Мг ЦСКА 2016/17 СКА Металлург Мг 2017/18 Ак Барс ЦСКА 2018/19 ? ЦСКА, Авангард

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей