21:46 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА – "Авангард": у Кубка Гагарина будет новый обладатель!

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Определился второй финалист Кубка Гагарина-2019. Им стал ЦСКА, который в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции победил СКА (3:1, 4-3).

В финале московская команда встретится с "Авангардом". Ни армейцы, ни омичи ни разу не выигрывали Кубок Гагарина. Финальная серия начнется в субботу, 13 апреля, в Москве.

"Авангард" в финале сезона-2011/12 уступил московскому "Динамо", а ЦСКА в 2016 году проиграл магнитогорскому "Металлургу", а в 2018-м – "Ак Барсу".

Чемпионы и финалисты Кубка Гагарина

Сезон

Чемпион

Финалист

2008/09

Ак Барс

Локомотив

2009/10

Ак Барс

ХК МВД

2010/11

Салават Юлаев

Атлант

2011/12

Динамо

Авангард

2012/13

Динамо

Трактор

2013/14

Металлург Мг

Лев

2014/15

СКА

Ак Барс

2015/16

Металлург Мг

ЦСКА

2016/17

СКА

Металлург Мг

2017/18

Ак Барс

ЦСКА

2018/19

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ЦСКА, Авангард

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

 

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