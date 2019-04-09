ЦСКА – "Авангард": у Кубка Гагарина будет новый обладатель!

Определился второй финалист Кубка Гагарина-2019. Им стал ЦСКА, который в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции победил СКА (3:1, 4-3).
В финале московская команда встретится с "Авангардом". Ни армейцы, ни омичи ни разу не выигрывали Кубок Гагарина. Финальная серия начнется в субботу, 13 апреля, в Москве.
"Авангард" в финале сезона-2011/12 уступил московскому "Динамо", а ЦСКА в 2016 году проиграл магнитогорскому "Металлургу", а в 2018-м – "Ак Барсу".
Чемпионы и финалисты Кубка Гагарина
|
Сезон
|
Чемпион
|
Финалист
|
2008/09
|
Ак Барс
|
Локомотив
|
2009/10
|
Ак Барс
|
ХК МВД
|
2010/11
|
Салават Юлаев
|
Атлант
|
2011/12
|
Динамо
|
Авангард
|
2012/13
|
Динамо
|
Трактор
|
2013/14
|
Металлург Мг
|
Лев
|
2014/15
|
СКА
|
Ак Барс
|
2015/16
|
Металлург Мг
|
ЦСКА
|
2016/17
|
СКА
|
Металлург Мг
|
2017/18
|
Ак Барс
|
ЦСКА
|
2018/19
|
?
|
ЦСКА, Авангард
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей