«Авангард» обыграл ЦСКА, одержав пятую победу подряд
ЦСКА дома проиграл «Авангарду» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:6.
У хозяев отличились Максим Мамин, оформивший дубль, Павел Карнаухов и Даррен Диц. У победителей голы забили Дамир Шарипзянов, Рид Буше, в активе которого три шайбы, Райан Спунер и Владимир Ткачев.
У армейцев третье поражение подряд. У омской команды — пятая победа кряду. ЦСКА в 28 матчах набрал 30 очков и расположился на 5-м месте на «Западе». «Авангард» провел столько же встреч и с 37 баллами идет на 4-й строчке на «Востоке».
13 ноября ЦСКА сыграет с «Нефтехимиком», «Авангард» днем ранее встретится с «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)
Голы: Шарипзянов — 5 (бол., Спунер, Ткачев), 14:24 — 0:1. Буше — 17 (Холодилин), 16:07 — 0:2. Мамин — 5 (Соркин, Окулов), 16:44 — 1:2. Буше — 18 (Шарипзянов), 23:36 — 1:3. Ткачев — 10 (Спунер, Буше), 25:23 — 1:4. Мамин — 6 (Соркин), 29:12 — 2:4. Спунер — 10 (бол., Ткачев, Шулак), 32:27 — 2:5. Карнаухов — 7 (Абрамов, Провольнев), 48:07 — 3:5. Буше — 19 (Спунер, Ткачев), 48:19 — 3:6. Дитц — 5 (Соркин), 49:04 — 4:6.
Вратари: Федотов (57:50) — Мишуров.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 41 (14+13+14) — 23 (10+8+5).
Судьи: Акузовский, Раводин.
9 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 8215 зрителей.
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