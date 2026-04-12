«Авангард» в овертайме обыграл ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина

«Авангард» обыграл ЦСКА в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 3:2 ОТ.

У гостей шайбы забросили Джованни Фьоре и Михаил Гуляев, победная шайба в овертайме на счету Константина Окулова.

У хозяев отличились Павел Карнаухов и Джереми Рой.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч между командами пройдет 14 апреля в Москве.

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12 апреля, 17:00. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА Авангард

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