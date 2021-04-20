ЦСКА — «Авангард»: смотреть второй матч финала Кубка Гагарина
17:30
Сегодня, 20 апреля, состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
«Авангард» в первой встрече уверенно обыграл армейцев со счетом 4:1 и повел в серии 1-0.
Самый результативный игрок нынешнего плей-офф — нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, на счету которого 18 (5+13) очков в 19 встречах. У ЦСКА лидирует форвард Константин Окулов, на счету которого 16 (5+11) очков в 18 встречах.
Следить за матчем ЦСКА — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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