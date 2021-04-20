Сегодня, 20 апреля, состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

«Авангард» в первой встрече уверенно обыграл армейцев со счетом 4:1 и повел в серии 1-0.

Самый результативный игрок нынешнего плей-офф — нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, на счету которого 18 (5+13) очков в 19 встречах. У ЦСКА лидирует форвард Константин Окулов, на счету которого 16 (5+11) очков в 18 встречах.

Следить за матчем ЦСКА — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Авангард»