Судьи имели право отменить гол "Авангарда". Но это правило убивает результативный хоккей

Во втором периоде первого матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и "Авангардом" при счете 2:0 в пользу армейцев после броска защитника гостей Коди Фрэнсона шайба залетела в ворота Ильи Сорокина. Судьи засчитали гол, но после консультации с видеоарбитрами они решили посмотреть повтор. Оказалось, что он был забит после рикошета от ноги форварда "ястребов" Андрея Стася.

После нескольких минут видеопросмотра судьи приняли решение отменить шайбу. Почему?

Как сказано в пункте правил КХЛ 96.4: если атакующий полевой игрок разворачивает свой конек таким образом, чтобы направить шайбу в ворота, и шайба пересекает линию ворот в результате такого направления, то взятие ворот не засчитывается.



Ранее в серии ЦСКА - СКА судьи не засчитали два похожих гола - форварда москвичей Линдена Вея и нападающего питерцев Наиля Якупова. Сейчас они сделали то же самое, хотя в отличие от тех случаев, Стась находился спиной к воротам, и его движение по "разворачиванию конька" было направлено на то, чтобы шайба не попала в него и долетела до ворот. При этом формально арбитры имели право отменить гол, посчитав, что нападающий "ястребов" делал движение, рассчитывая на рикошет.



Однако этот эпизод, как и случаи с Веем и Якуповым, все равно вызывают серьезное удивление. КХЛ следуют поправкам в правилах ИИХФ, которые очевидным образом мешают зрелищности игры и результативному хоккею. Очередной отмененный гол лишь доказывает, что это правило нуждается в обсуждении и корректировке.



В НХЛ голы, в которых происходит подобное "движение коньком", всегда засчитываются - и это кажется куда более соответствующим духу и требованиям современного хоккея, чем постоянные отмены шайб из-за безобидных рикошетов, в которых не было злого умысла хоккеистов нарушить правила и забить коньком. (Павел Климовицкий)

