Стали известны составы команд на матч за Кубок открытия КХЛ. Игра между ЦСКА и «Авангардом» начнется в 15.30 по московскому времени.

ЦСКА

Вратари: Юханссон (Сорокин)

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко

Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин

Ртищев, Карнаухов — Андронов — Мамин, Романов.

«Авангард»:

Вратари: Бобков (Судницин);

Емелин — Покка, Широков — Пьянов— Андригетто

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семенов— Бек

Чудинов — Бондарев, Потапов — Стась — Дедунов

Кошелев — Грачев — Щербак, Яремчук.

В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Авангард» (4-0).

Все о КХЛ — здесь.