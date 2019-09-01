ЦСКА — «Авангард»: Команды назвали составы на Кубок открытия
15:02
Стали известны составы команд на матч за Кубок открытия КХЛ. Игра между ЦСКА и «Авангардом» начнется в 15.30 по московскому времени.
ЦСКА
Вратари: Юханссон (Сорокин)
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко
Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин
Ртищев, Карнаухов — Андронов — Мамин, Романов.
«Авангард»:
Вратари: Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Широков — Пьянов— Андригетто
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семенов— Бек
Чудинов — Бондарев, Потапов — Стась — Дедунов
Кошелев — Грачев — Щербак, Яремчук.
В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Авангард» (4-0).
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