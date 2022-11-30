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Сегодня, 21:53

Дубль Толчинского принес «Авангарду» гостевую победу над ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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«Авангард» в гостях победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Дубль сделал экс-нападающий красно-синих, форвард «ястребов» Сергей Толчинский. Еще один гол омичей на счету защитника Кристиана Яроша.

За ЦСКА забивали нападающие Максим Соркин и Максим Мамин.

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ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Ярош — 3 (Телегин), 20:44 — 0:1. Соркин — 7 (Провольнев), 21:16 — 1:1. Мамин — 6 (бол., Соркин, Окулов), 32:27 — 2:1. Толчинский — 7 (бол., Чистяков, Грицюк), 36:22 — 2:2. Толчинский — 8 (А. Бродхерст, Грицюк), 44:43 — 2:3.

Вратари: Шарыченков (58:47) — Демченко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (7+16+12) — 29 (14+12+3).

Судьи: Беляев, Морозов.

30 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 6280 зрителей.

Сергей Толчинский
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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