"ЦСКА Арена" признана лучшей ледовой ареной года

Домашний спортивный комплекс московских армейцев "ЦСКА Арена" признан лучшей ледовой ареной года, информирует официальный Твиттер красно-синих.

– В Москве состоялось вручение Sport Business Awards – профессиональной премии в области спортивного бизнеса и управления. "ЦСКА Арена" получила заслуженную награду в номинации "Ледовая арена года", – написано в заявлении ЦСКА.

ЦСКА вышел в финал Западной конференции, где ведет в серии против СКА со счетом 2-0. Сегодня, 1 апреля, пройдет третий матч между командами, начало – в 19.30 (мск).

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей