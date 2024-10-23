ЦСКА примет «Амур» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 23 октября. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Встречу ЦСКА — «Амур» в прямом эфире будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч в Москве можно посмотреть на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги.

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Амур» изучайте в нашем матч-центре.

В этом чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 18 матчей и набрал 21 очко, у «Амура» — 17 игр и 12 очков.