ЦСКА на своем льду переиграл «Амур»

ЦСКА принимали «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московская команда победила соперника со счетом 3:2.

В составе победителей по два очка набрали нападающие Антон Слепышев и Марио Кемпе.

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ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Слепышев — 12 (Лайпсик, Кемпе), 3:13 — 1:0. Кемпе — 11 (бол., Мамин, Слепышев), 19:11 — 2:0. Шаров — 3 (Йордан), 22:20 — 2:1. Максимов — 2 (бол., Коростелев, Чайка), 25:32 — 3:1. Пьянов — 9 (Бутузов, Лугин), 55:12 — 3:2.

Вратари: Шарыченков — Аликин (Лангхамер, 25:32, 59:26).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 27 (13+5+9) — 34 (7+8+19).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

21 января. Москва. «ЦСКА Арена».