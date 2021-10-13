«Амур» в гостях разгромил ЦСКА, забросив 5 шайб
«Амур» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой гостей со счетом 5:1.
По два очка в составе победителей набрали Владимир Бутузов (1+1), Радан Ленц (1+1), Александр Горшков (0+2), Давид Томашек (0+2) и Алексей Волгин (0+2). Единственную шайбу у ЦСКА забросил Максим Соркин.
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ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Голы: Ленц — 2 (бол., Галузин, Томашек), 8:19 — 0:1. Архипов — 1 (Ленц, Волгин), 19:09 — 0:2. Николишин — 2 (Бутузов, Горшков), 21:44 — 0:3. Бутузов — 3 (бол., Горшков, Волгин), 24:18 — 0:4. Соркин — 2 (Нестеров), 57:29 — 1:4. Томашек — 5 (п.в., Любимов), 58:33 — 1:5.
Вратари: Рейдеборн (58:04 — 58:33) — Аликин.
Штраф: 11 — 8.
Броски: 33 (6+13+14) — 37 (17+14+6).
Судьи: Ермолаев, Кочетов.
13 октября. Москва. «ЦСКА Арена».
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