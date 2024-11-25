ЦСКА — «Ак Барс»: видеообзор матча

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ЦСКА на выезде уступил «Ак Барсу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:2.

ЦСКА (35 очков) остается на пятом месте в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (37) идет четвертым на «Востоке».