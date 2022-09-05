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5 сентября, 18:02

ЦСКА — «Ак Барс»: составы команд на матч регулярного чемпионата КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА 5 сентября на своем льду примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

ЦСКА

Шарыченков (Рейдеборн);

Дитц — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Соркин;

Классон — Провольнев, Слепышев — Григоренко — Плотников;

Сергеев — Дыбленко, Полтапов — Каменев — Абрамов;

Грудинин, Юртайкин — Панкратов — Гуськов, Мингачев.

«Ак Барс»

Билялов (Мифтахов);

Хафизуллин — Войнов, Кагарлицкий — Шипачев — Радулов;

Юдин — Хенкель, Галиев — Семенов — Тарасов;

Адамчук — Лямкин, Дыняк — Сафонов — Воронков

Евсеев, Панюков — Бурмистров — Галимов.

ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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