ЦСКА — «Ак Барс»: составы команд на матч регулярного чемпионата КХЛ
ЦСКА 5 сентября на своем льду примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.
ЦСКА
Шарыченков (Рейдеборн);
Дитц — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Соркин;
Классон — Провольнев, Слепышев — Григоренко — Плотников;
Сергеев — Дыбленко, Полтапов — Каменев — Абрамов;
Грудинин, Юртайкин — Панкратов — Гуськов, Мингачев.
«Ак Барс»
Билялов (Мифтахов);
Хафизуллин — Войнов, Кагарлицкий — Шипачев — Радулов;
Юдин — Хенкель, Галиев — Семенов — Тарасов;
Адамчук — Лямкин, Дыняк — Сафонов — Воронков
Евсеев, Панюков — Бурмистров — Галимов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|2
|2
|0
|4
|2
|Витязь
|2
|2
|0
|4
|3
|Спартак
|2
|2
|0
|4
|4
|СКА
|2
|2
|0
|4
|5
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|7
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|8
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|9
|Куньлунь
|2
|1
|1
|2
|10
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|11
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|6
|Металлург
|2
|1
|1
|2
|7
|Сал. Юлаев
|2
|0
|2
|1
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|10
|Авангард
|2
|0
|2
|0
|11
|Трактор
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
|6.09
|17:00
|
Металлург – Северсталь
|- : -
|6.09
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -
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