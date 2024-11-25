ЦСКА — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 25 ноября. Матч на «ЦСКА Арене» в столице России начнется в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители Казани могут смотреть матч в Москве на местном телеканале «ТНВ Татарстан» (начало — в 19.15).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Ак Барс» также можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
В сезоне КХЛ-2024/25 ЦСКА и «Ак Барс» провели по 27 матчей и набрали по 35 очков. Предыдущим соперником армейцев был «Трактор», которому красно-синие проиграли со счетом 2:5 и прервали победную серию из четырех матчей. Команда из Казани в субботу уступила «Северстали» в Череповце (5:7).
Матч ЦСКА — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|30
|18
|12
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|35
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|28
|17
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|Торпедо
|30
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|16
|33
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|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
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|27
|10
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|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
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|29
|19
|10
|42
|2
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|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|36
|4
|Ак Барс
|27
|17
|10
|35
|5
|Металлург Мг
|31
|16
|15
|33
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|20
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|27
|10
|17
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|25.11
|19:00
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Нефтехимик – Куньлунь РС
|- : -
|25.11
|19:00
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Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|25.11
|19:30
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ЦСКА – Ак Барс
|- : -
|25.11
|19:30
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Сочи – Лада
|- : -
|25.11
|19:30
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Спартак – Торпедо
|- : -