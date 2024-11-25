ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 25 ноября. Матч на «ЦСКА Арене» в столице России начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители Казани могут смотреть матч в Москве на местном телеканале «ТНВ Татарстан» (начало — в 19.15).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Ак Барс» также можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне КХЛ-2024/25 ЦСКА и «Ак Барс» провели по 27 матчей и набрали по 35 очков. Предыдущим соперником армейцев был «Трактор», которому красно-синие проиграли со счетом 2:5 и прервали победную серию из четырех матчей. Команда из Казани в субботу уступила «Северстали» в Череповце (5:7).

Матч ЦСКА — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс