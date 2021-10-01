Дубль Кагарлицкого принес «Ак Барсу» победу в матче с ЦСКА

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий, оформивший дубль. Единственную шайбу у ЦСКА забросил Антон Слепышев.

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ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Кагарлицкий — 5 (бол., Коваленко, Кэмпфер), 38:36 — 0:1. Кагарлицкий — 6 (бол.), 57:44 — 0:2. Слепышев — 3, 59:49 — 1:2.

Вратари: Рейдеборн (58:43 — 59:49) — Бобков.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 21 (7+8+6) — 29 (7+11+11).

Судьи: Белов, Гашилов.

1 октября. Москва. «ЦСКА Арена».