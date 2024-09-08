ЦСКА — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА дома одержал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов игры ЦСКА — «Адмирал» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

ЦСКА набрал два очка и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции. «Адмирал» идет шестым на Востоке, имея в активе три балла.