ЦСКА обыграл «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

ЦСКА одержал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Максим Соркин, дубль на счету Виталия Абрамова и одна заброшенная шайба у Руслана Исхакова. У гостей отличились Павел Шэн и Либор Шулак.

ЦСКА набрал два очка и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции. «Адмирал» идет шестым на Востоке, имея в активе три балла.

В следующем матче армейцы примут «Сибирь» 10 сентября, а «Адмирал» 17-го числа встретится дома с «Куньлунем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Голы: Шэн — 1 (Шулак, Старков), 2:53 — 0:1. Абрамов — 1 (бол., Окулов, Нестеров), 12:50 — 1:1. Соркин — 1 (бол., Нестеров, Окулов), 21:26 — 2:1. Исхаков — 1 (Мамин), 30:19 — 3:1. Шулак — 2 (бол., Шмелев, Фьоре), 33:52 — 3:2. Абрамов — 2 (Полтапов, Соркин), 42:47 — 4:2. Соркин — 2 (бол., Каменев, Абрамов), 46:10 — 5:2. Соркин — 3 (Полтапов, Абрамов), 55:16 — 6:2.

Вратари: Просветов — Коновалов (Мишуров, 46:10).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (6+10+14) — 29 (11+9+9).

Судьи: Беляев, Кулаков.

8 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 6170 зрителей.