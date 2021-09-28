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Цицюра прокомментировал поражение СКА в матче с «Витязем»

06:28
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Форвард СКА Владислав Цицюра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:6 Б).

«Пятый гол? Когда вошли в зону, то увидел, что было мало времени, ребята пустили шайбу за ворота, пришла ко мне по борту, вариантов особо не было — понимал, что нужно грузить на пятак, и хорошо, что она пришла к Кириллу Марченко. Максимально равная игра, в третьем периоде проявили характер, хорошо, что забрали одно очко, при 1:4 было тяжело на что-то претендовать, мы собрались и могли подарить интересный хоккей», — приводит слова Цицюры официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Витязь» с 12 очками занимает шестое место в Западной конференции, СКА с 15 очками — на третьей строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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