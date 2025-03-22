«Ак Барс» о овертайме переиграл «Сибирь»
«Ак Барс» на выезде обыграл «Сибирь» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе гостей шайбы забросили Альберт Яруллин, Степан Терехов и решивший исход матча в овертайме Дмитрий Яшкин.
Авторами голов новосибирской команды стали Владислав Кара и Сергей Широков.
«Ак Барс» набрал 87 очков в 68 матчах, занимает 5-е место в Восточной конференции и встретится с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина. «Сибирь» идет 7-й на «Востоке» с 69 баллами в 68 встречах.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Яруллин — 5 (Князев), 1:34 — 0:1. С. Терехов — 1 (Князев, Семенов), 30:40 — 0:2. Кара — 12 (Карпов), 33:44 — 1:2. Широков — 19 (Мартынов, Яковлев), 45:11 — 2:2. Яшкин — 35 (Лямкин, Семенов), 60:30 — 2:3.
Вратари: Костин — Мифтахов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 26 (3+12+11+0) — 31 (13+11+6+1).
Судьи: Белов, Спирин.
22 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11478 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
