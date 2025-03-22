«Ак Барс» о овертайме переиграл «Сибирь»

«Ак Барс» на выезде обыграл «Сибирь» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе гостей шайбы забросили Альберт Яруллин, Степан Терехов и решивший исход матча в овертайме Дмитрий Яшкин.

Авторами голов новосибирской команды стали Владислав Кара и Сергей Широков.

«Ак Барс» набрал 87 очков в 68 матчах, занимает 5-е место в Восточной конференции и встретится с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина. «Сибирь» идет 7-й на «Востоке» с 69 баллами в 68 встречах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Яруллин — 5 (Князев), 1:34 — 0:1. С. Терехов — 1 (Князев, Семенов), 30:40 — 0:2. Кара — 12 (Карпов), 33:44 — 1:2. Широков — 19 (Мартынов, Яковлев), 45:11 — 2:2. Яшкин — 35 (Лямкин, Семенов), 60:30 — 2:3.

Вратари: Костин — Мифтахов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (3+12+11+0) — 31 (13+11+6+1).

Судьи: Белов, Спирин.

22 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11478 зрителей.