Чуркин вернулся в «Югру» через два месяца после ухода в «Нефтехимик»

Защитник Андрей Чуркин продолжит карьеру в «Югре», сообщает официальный Twitter «Нефтехимика». Нижнекамцы обменяли хоккеиста на денежную компенсацию.

Чуркин защищал цвета «Югры» в ВХЛ в сезоне-2018/19. Два месяца назад он перешел в «Нефтехимик», а сегодня отправился обратно, не проведя ни одного матча за нижнекамцев.

В составе «Югры» на его счету 53 матча и 23 (6+17) очка в регулярном чемпионате ВХЛ. Ранее он играл за клубы системы СКА.