Чуркин вернулся в «Югру» через два месяца после ухода в «Нефтехимик»
08:35
Защитник Андрей Чуркин продолжит карьеру в «Югре», сообщает официальный Twitter «Нефтехимика». Нижнекамцы обменяли хоккеиста на денежную компенсацию.
Чуркин защищал цвета «Югры» в ВХЛ в сезоне-2018/19. Два месяца назад он перешел в «Нефтехимик», а сегодня отправился обратно, не проведя ни одного матча за нижнекамцев.
В составе «Югры» на его счету 53 матча и 23 (6+17) очка в регулярном чемпионате ВХЛ. Ранее он играл за клубы системы СКА.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) August 24, 2019
Хоккейный клуб «Нефтехимик» обменял на денежную компенсацию в ханты-мансийскую «Югра» защитника Андрея Чуркина.
Мы благодарим Андрея за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/ZP998Av9OM
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