Чуркин — о поражении от «Салавата»: «Северстали» немножко не повезло в реализации»

Защитник «Северстали» Андрей Чуркин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:2).

«Была упорная игра. Все хотели победить, подвела реализация моментов. Я думаю, результат не связан с тем, что мы много забили в прошлой игре с «Ак Барсом». Просто нам немножко не повезло в реализации. В следующей игре нужно побеждать», — приводит слова Чуркина официальный сайт КХЛ.

После 28 игр «Салават» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков. Череповчане находятся на 7-й строчке Западной конференции с 34 баллами после 29 матчей.