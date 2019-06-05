Чуркин перешел из "Югры" в "Нефтехимик"

Защитник Андрей Чуркин покинул "Югру" и стал игроком "Нефтехимика", сообщает официальный сайт нижнекамского клуба. Взамен клуб из Ханты-Мансийска получил денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист провел в составе "Югры" 53 матча и набрал 23 (6+17) очка.

⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡



ХК «Нефтехимик» произвел обмен с @ugrahc . В нашу команду перешел защитник Андрей Чуркин (11.07.1996, 178/78, хват правый). Ханты-мансийцы взамен получили денежную компенсацию.



Мы рады приветствовать Андрея в Стае и желаем ему успешного сезона. #ЧуркинВСтае pic.twitter.com/DXOK6d9A1c — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 5 июня 2019 г.

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