19:46 | Хоккей — КХЛ

Чуркин перешел из "Югры" в "Нефтехимик"

0
Обсудить

Защитник Андрей Чуркин покинул "Югру" и стал игроком "Нефтехимика", сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.  Взамен клуб из Ханты-Мансийска получил денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист провел в составе "Югры" 53 матча и набрал 23 (6+17) очка.

 

КХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

 

Дополнительная информация

https://www.hcnh.ru/news/club-life/andrey-churkin-popolnil-sostav-neftekhimika/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ