Чудо-сэйв Аликина. Голкипер в футбольном стиле спас ворота

Голкипер «Амур» Евгений Аликин совершил красивое спасение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 Б).

«Боже мой! БОЖЕ МОЙ!!!»



Сэйв настолько нереальный, что даже судья подумал, что был гол! Фантастика от Евгения Аликина! pic.twitter.com/OgSUXeiYmF — КХЛ (@khl) February 14, 2020

Так момент с участием Аликина описали на официальном сайте «Амура»: «Спасение привело в замешательство не только атакующую сторону, но и арбитров, попытавшихся разыскать шайбу в сетке, но та оказалась в ловушке».

25-летний Аликин отыграл за «Амур» 33 матча этого сезона. В шести из них он не пропускал вообще.