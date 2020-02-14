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Чудо-сэйв Аликина. Голкипер в футбольном стиле спас ворота

16:42
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Голкипер «Амур» Евгений Аликин совершил красивое спасение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 Б).

Так момент с участием Аликина описали на официальном сайте «Амура»: «Спасение привело в замешательство не только атакующую сторону, но и арбитров, попытавшихся разыскать шайбу в сетке, но та оказалась в ловушке».

25-летний Аликин отыграл за «Амур» 33 матча этого сезона. В шести из них он не пропускал вообще.

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