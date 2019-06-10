Чудинов продлил контракт с "Авангардом"

"Авангард" объявил о подписании нового соглашения с защитником Максимом Чудиновым. С 29-летнем хоккеистом подписан однолетний контракт, сообщает пресс-служба "ястребов".
В сезоне 2018/19 КХЛ Максим Чудинов сыграл 78 матчей, набрал 26 (12+14) баллов за результативность при показателе полезности "-5".
⚡ Максим Чудинов с нами ещё минимум на сезон!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 10 июня 2019 г.
«Авангард» продлил контракт с защитником сроком на один год.
В прошедшем сезоне Чудинов сыграл 78 матчей, набрал 26 (12+14) очков, показатель полезности «-5», заблокировал 133 броска. И это ещё не все новости на сегодня! pic.twitter.com/AJ9CjbhNrW
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