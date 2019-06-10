Чудинов продлил контракт с "Авангардом"

⚡ Максим Чудинов с нами ещё минимум на сезон!



«Авангард» продлил контракт с защитником сроком на один год.



В прошедшем сезоне Чудинов сыграл 78 матчей, набрал 26 (12+14) очков, показатель полезности «-5», заблокировал 133 броска. И это ещё не все новости на сегодня! pic.twitter.com/AJ9CjbhNrW