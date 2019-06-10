13:37 | Хоккей — КХЛ

Чудинов продлил контракт с "Авангардом"

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"Авангард" объявил о подписании нового соглашения с защитником Максимом Чудиновым. С 29-летнем хоккеистом подписан однолетний контракт, сообщает пресс-служба "ястребов".

В сезоне 2018/19 КХЛМаксим Чудинов сыграл 78 матчей, набрал 26 (12+14) баллов за результативность при показателе полезности "-5".

 

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