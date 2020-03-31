КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Чудинов показал, как родителям поддерживать форму в домашних условиях

11:09
Теги:

«Авангард» в Twitter опубликовал тренировку защитника Максима Чудинова дома.

— Максим Чудинов показывает, как родителям поддерживать форму в домашних условиях, — говорится в сообщении. — Потому что сейчас заниматься спортом лучше дома.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир