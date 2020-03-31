Чудинов показал, как родителям поддерживать форму в домашних условиях

«Авангард» в Twitter опубликовал тренировку защитника Максима Чудинова дома.

— Максим Чудинов показывает, как родителям поддерживать форму в домашних условиях, — говорится в сообщении. — Потому что сейчас заниматься спортом лучше дома.

Максим Чудинов показывает, как родителям поддерживать форму в домашних условиях ? Потому что сейчас заниматься спортом #лучшедома ??? #будьдома #stayathome pic.twitter.com/soAgVM1UZf — ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 31, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.