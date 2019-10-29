Что сказал Знарок после пятой победы «Спартака» подряд?

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:2).

— Тяжело нам пришлось, особенно в концовке. — заявил Знарок. — В первом периоде повели 2:0, и не очень хорошие ошибки были. Ребята не пали духом, продолжили играть, тактически хорошо сыграли, бились — молодцы.

— Как вам игра Михаила Котляревского, забившего первый гол в КХЛ?

— Не перехвалим молодого. У него эмоций сегодня после игры очень много. Дай бог, он будет продолжать в том же духе.

— Кокарев на него так влияет?

— Они вообще в первый раз играли вместе с Кокаревым. Михаил сам по себе жесткий, вылезает, бросает. Для четвертого звена это очень хорошо. (Евгений Белоусов)