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Что сказал Знарок после пятой победы «Спартака» подряд?

22:35
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:2).

— Тяжело нам пришлось, особенно в концовке. — заявил Знарок. — В первом периоде повели 2:0, и не очень хорошие ошибки были. Ребята не пали духом, продолжили играть, тактически хорошо сыграли, бились — молодцы.

— Как вам игра Михаила Котляревского, забившего первый гол в КХЛ?

— Не перехвалим молодого. У него эмоций сегодня после игры очень много. Дай бог, он будет продолжать в том же духе.

— Кокарев на него так влияет?

— Они вообще в первый раз играли вместе с Кокаревым. Михаил сам по себе жесткий, вылезает, бросает. Для четвертого звена это очень хорошо. (Евгений Белоусов)

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