«Что они творят!» Изумительная комбинация от молодежной тройки СКА

СКА забил четвертый безответный гол минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это сделал 19-летний Кирилл Марченко после великолепной комбинации с участием Василия Подколзина и Ивана Морозова.

Напомним, сегодня СКА объявил о назначении главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина старшим тренером питерской команды.