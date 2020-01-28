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«Что они творят!» Изумительная комбинация от молодежной тройки СКА

20:06
Кирилл Марченко. Фото Официальный сайт СКА
Кирилл Марченко. Фото Официальный сайт СКА
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СКА забил четвертый безответный гол минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это сделал 19-летний Кирилл Марченко после великолепной комбинации с участием Василия Подколзина и Ивана Морозова.

Напомним, сегодня СКА объявил о назначении главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина старшим тренером питерской команды.

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