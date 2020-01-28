«Что они творят!» Изумительная комбинация от молодежной тройки СКА
20:06
СКА забил четвертый безответный гол минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это сделал 19-летний Кирилл Марченко после великолепной комбинации с участием Василия Подколзина и Ивана Морозова.
Напомним, сегодня СКА объявил о назначении главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина старшим тренером питерской команды.
Что.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 28, 2020
Они.
Творят.
4:0! #hcSKA pic.twitter.com/6gagkCQN0j
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...