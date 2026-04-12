Что общего у овертайма и черной дыры? Ответ — в проекте «Квиз наоборот» на «Кинопоиске»

Ко Дню космонавтики «Кинопоиск» выпустил проект «Квиз наоборот», в котором в формате викторины вратарь ХК «Спартак» Александр Георгиев отвечал на вопросы о космосе, а летчик-космонавт Сергей Прокопьев — о хоккее. Оказалось, что у овертайма и черной дыры гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд, а дисциплина и умение работать под давлением — ключевые навыки как на орбите, так и в воротах.

Проект стал частью тематического месяца космоса на «Кинопоиске», который проходит одновременно с матчами плей-офф КХЛ. Символично, что темой сезона-2025/26 лига объявила покорение космического пространства к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос — человека, чье имя гордо носит главный трофей российского хоккея.

Смотрите полный выпуск шоу по ссылке.