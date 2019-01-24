Что натворил вратарь "Трактора"! Курьезнейший автогол Александра Судницина

Вратарь "Трактора" Александр Судницын в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Металлургом" пытался выбросить шайбу подальше от ворот, однако угодил в ногу своему же партнеру Евгению Рясенскому. Рикошетом от него шайба залетела в ворота челябинцев. Шайбу записали на защитника "Магнитки" Алексея Береглазова, который последним из хозяев владел ей перед попаданием в ворота. Во время взятия ворот "Трактор" владел численным преимуществом.

В Магнитогорске завершился 1-й период, "Металлург" - впереди (1:0).