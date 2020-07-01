«Что может быть лучше?» Артюхин вспомнил об игре в НХЛ

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин рассказал, какие эмоции испытал от перехода в НХЛ. Россиянин играл в Северной Америке за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту».

— Какие эмоции были, когда согласовали контракт с «Тампой»?

— Радость и счастье, не передать словами! У нас был очень сильный 83 год рождения. И 82-й. Было тяжело на драфте пробиться. Что может быть лучше, чем отправиться в НХЛ, в теплый город, в новую команду? Руководство «Тампы» поверило меня, в команде хорошо приняли. В целом остались только позитивные эмоции.

— Вам пришлось менять стиль на силовой?

— Нет, потому что и здесь, в России, в «Витязе», я играл довольно жестко.