Что кричал голкипер "Спартака" во время интервью тренера СКА? Видео

Голкипер московского "Спартака" Юлиус Гудачек громко выражал недовольство после четвертого матча первого раунда Кубка Гагарина против СКА (2:3 ОТ, 2-2) во время флэш-интервью тренера гостей Анвара Гатиятулина.

Словак орал и бил клюшкой по стене арены. Наш корреспондент Алексей Шевченко успел заснять несколько секунд этого момента. Судя по всему, Гудачек кричал что-то на словацком языке.

Напомним, что хоккеисты "Спартака" спорили с судьями по поводу эпизода в овертайме. Перед победной шайбой Давида Рундблада Ярно Коскиранта ударил Ярослава Дыбленко по клюшке и выбил ее из рук.

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