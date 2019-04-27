Как стало известно "СЭ", Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против представителей "Авангарда" – главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова и главного врача Дмитрия Батушенко – из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина между омским клубом и ЦСКА.
По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит. В агентстве запросили объяснения от "Авангарда" по этому поводу, которые они должны предоставить до 30 апреля. В РУСАДА действия расценивают как нарушения Общероссийских антидопинговых правил: в случае Зернова речь идет о пункте "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи допинг-пробы", в случае Хартли и Батушенко – "Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля".
В распоряжении "СЭ" оказались отчеты инспекторов допинг-контроля Михаила Павперова и А. Сачко, а также врача "Авангарда" Батушенко. Приводим их скриншоты, а также для удобства прочтения – полную расшифровку. Из них ясно, в чем РУСАДА может обвинить Хартли и Батушенко.
Все о скандале и полная расшифровка отчетов инспекторов и врача "Авангарда" – здесь.
Отчет Сачко от 17 апреля, лист 1.
Отчет Сачко от 17 апреля, лист 2.
Отчет Павперова от 18 апреля, лист 1.
Отчет Павперова от 18 апреля, лист 2.
Отчет Батушенко от 17 апреля.