КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Что говорит Боб Хартли после победы «Авангарда»

16:41
Теги:

«Авангард» в своем Twitter выложил речь главного тренера команды Боба Хартли после гостевой победы над «Барысом» (3:0).

— Боб хвалит всех участников этой победы — он доволен своей командой! Строго при этом оценивает периоды, обращаем на это внимание. Кому достанется пояс лучшего игрока? Кажется, тут все логично, — отмечается в сообщении.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир