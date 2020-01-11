Что говорит Боб Хартли после победы «Авангарда»
16:41
«Авангард» в своем Twitter выложил речь главного тренера команды Боба Хартли после гостевой победы над «Барысом» (3:0).
— Боб хвалит всех участников этой победы — он доволен своей командой! Строго при этом оценивает периоды, обращаем на это внимание. Кому достанется пояс лучшего игрока? Кажется, тут все логично, — отмечается в сообщении.
Боб хвалит всех участников этой победы — он доволен своей командой! Строго при этом оценивает периоды, обращаем на это внимание. Кому достанется пояс лучшего игрока? Кажется, тут всё логично! ?#МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/D6wPpYZI6g— ХК Авангард (@hcavangardomsk) January 11, 2020
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