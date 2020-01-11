Что говорит Боб Хартли после победы «Авангарда»

«Авангард» в своем Twitter выложил речь главного тренера команды Боба Хартли после гостевой победы над «Барысом» (3:0).

— Боб хвалит всех участников этой победы — он доволен своей командой! Строго при этом оценивает периоды, обращаем на это внимание. Кому достанется пояс лучшего игрока? Кажется, тут все логично, — отмечается в сообщении.