Член совета директоров СКА Медведев считает, что серия со «Спартаком» проходит без преимущества одной из команд

Член совета директоров СКА Александр Медведев высказался о серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Спартаком».

«Серия СКА — «Спартак» проходит без явного преимущества одной из команд, — приводит слова Медведева ТАСС. — Если посмотреть историю, то во втором раунде такое доминирование редко бывает. Кроме того, «Спартак» два месяца не играл, мог готовиться, изучать СКА. На помощь их тренерам пришел и штаб национальной команды. Поэтому матчи упорные, и это отражает то, что простых побед не бывает», — сказал Медведев.

Напомним, что СКА ведет в серии со счетом 2-1. Следующая игра пройдет в Москве 24 марта.