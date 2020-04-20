20 апреля 1958 года в Москве родился Вячеслав Фетисов. Сегодня прославленному советскому и российскому защитнику исполняется 62 года.

Фетисов является одним из самых титулованных игроков в истории отечественно спорта. ОН становился многократным чемпионом страны и обладетелем Кубка СССР в составе ЦСКА, выигрывал Кубок европейских чемпионов. Вместе с «Нью-Джерси» дважды брал Кубок Стэнли.

В составе сборной СССР Фетисов два раза побеждал на Олимпиаде, выиграл семь чемпионатов мира, девять чемпионатов Европы и побеждал на Кубке Канады-1981. Является членом «Тройного золотого клуба».

В 2000 году Фетисов получил Олимпийский орден. Он был включен в Зал славы НХЛ и ИИХФ. Вошел в символическую сборную столетия Международной федерации хоккея.